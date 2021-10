France-Monde. Meghan-Harry : l'interview à 9 millions de dollars

Combien leur interview par la téléstar Oprah Winfrey, diffusée par CBS dans la nuit du 7 au 8 mars, a-t-elle rapporté au prince Harry et son épouse Meghan ? Officiellement, rien. Mais elle a coûté près de 9 millions de dollars à CBS. Quant à Meghan et Harry, on les sait proches des géants Disney et Netflix. Il fallait donc que l'interview, préparée et scénarisée, “fasse le buzz”. Meghan s'en est chargée. Se posant en victime sans donner de noms ni de détails précis, elle a accusé la famille royale de l'avoir “dénigrée” et de ne pas l'avoir pas “protégée” des médias. Elle a même évoqué une question raciste qu'un “membre de la famille royale”, lui avait-on assuré, aurait formulée à propos de la “couleur de peau” de leur futur premier enfant…