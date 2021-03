Normandie. Romuald Meunier portera la région en finale de la Meilleure boulangerie

"Il y a la queue dehors, les gens demandent les produits qu'ils ont vus à la télé !" Aux Délices Normands de Franqueville-Saint-Pierre, Romuald Meunier peut enfin savourer sa victoire avec ses clients. Vendredi 5 mars, sur M6, il a décroché son ticket pour la finale de l'émission La meilleure boulangerie de France. Il représentera donc la Normandie à Paris à l'occasion de l'ultime étape, qui sera diffusée l'avant-dernière semaine d'avril. Le tournage, lui, remonte à octobre dernier. "Il faut garder le secret de la qualification et de ce qu'il s'est passé en phase finale, c'est un peu frustrant mais il faut être patient" relate le boulanger au lendemain de sa victoire. "Il y a déjà eu pas mal de curieux cette semaine, car nous avons été très médiatisés. Aujourd'hui, nous avions prévu qu'il y aurait du monde, mais on court un peu !". Les clients sont nombreux à vouloir goûter le pain médiéval, spécialité de la maison depuis cinq ans, et le Saint-Honoré revisité à la bergamote, une recette mise au point pour la compétition sur M6.

La boulangerie a obtenu des notes exceptionnelles dans l'émission, mais Romuald Meunier estime que c'est aussi la collaboration avec sa binôme, Lise, qui a fait la différence pour le jury. "Nous sommes très complémentaires, elle en boulangerie, moi en pâtisserie. Ils recherchent des concurrents à l'aise dans toutes les parties du métier. Cette qualification est une très belle reconnaissance".