Caen. Soldes d'hiver : les magasins d'ameublement grands gagnants

Ce mardi 2 mars signe la fin des soldes d'hiver 2021. Une année mitigée, mais qui reste constante par rapport aux années précédentes, selon Sylvie Orcier, présidente de l'association des commerçants Les vitrines de Caen. "Certaines boutiques ont perdu 20 % et d'autres ont gagné 20 % sur leur chiffre d'affaires habituel pendant ces soldes", explique la commerçante. Le grand gagnant de ces soldes : le secteur de l'aménagement et décoration d'intérieur. "Nous ne faisons pas beaucoup de soldes, mais nous avons très bien travaillé en février, nous étions très surpris", se réjouit Jean-Pierre Falck, propriétaire de la boutique Fleur de Lin, dans le centre de Caen. C'est une augmentation de 50 % de chiffre d'affaires pour ces commerçants caennais. De son côté, Mickael Dupuis, propriétaire du magasin de prêt-à-porter ADN constate un bilan mitigé pour sa boutique. "Les gens sont en télétravail et n'ont pas envie d'aller acheter de vêtements. Les deux semaines supplémentaires et le beau temps ont aidé à ce que les soldes ne soient pas si mauvais", termine-t-il.

