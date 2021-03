Le Havre d'Edouard Philippe. Voyage entre le quai Southampton, la Galerne et la salle de boxe

Que connaît-on réellement de lui ? De sa vision personnelle de la ville ? Le maire du Havre, Édouard Philippe, a accepté de se dévoiler, un peu, en sélectionnant, à notre demande, trois lieux fétiches.

Édouard Philippe est un énarque de cinquante ans, ancien haut fonctionnaire et avocat. C'est en 2001 qu'il rejoint l'équipe municipale d'Antoine Rufenacht, avant de lui succéder en 2010. Seules ses fonctions de Premier ministre, de mai 2017 à juillet 2020, l'auront éloigné de la Cité Océane.

Son amour pour les livres

Pour nous parler de son Havre, c'est à la librairie La Galerne qu'il nous a donné rendez-vous. "J'aime les librairies. Pendant très longtemps, quand mon père était en vie, on se donnait rendez-vous dans une librairie. Comme ça, si l'un de nous deux était en retard, il pouvait lire." La lecture et l'écriture font partie de l'ADN d'Édouard Philippe. On lui doit plusieurs ouvrages. Il sort Des hommes qui lisent (Lattès) en 2017. L'élu aime écrire à quatre mains, avec Gilles Boyer, son ami de longue date, ancien conseillé et eurodéputé. Les deux compères ont déjà sorti Après l'heure de vérité (Flammarion) en 2007 et Dans l'ombre (Lattès) en 2011. En avril prochain, ils publieront un troisième ouvrage sur l'art de gouverner.

La Galerne est un lieu que fréquente Édouard Philippe. "J'ai de très bons souvenirs ici. J'aime acheter des livres. Je ne prête jamais un livre que j'ai acheté. Il marque une période de ma vie et je le garde dans une bibliothèque."

Son enfance quai Southampton

Dans Le Havre d'Édouard Philippe, il y a aussi le quai Southampton. "J'ai grandi dans une des deux tours du quai. Mes grands-parents et ensuite mon oncle habitaient au 10e étage avec un balcon plein ouest, donnant sur l'entrée du port. Je restais des heures à regarder les bateaux arriver et partir. Ce ballet incessant, c'est très poétique et inspirant." Ce lieu laissé un peu à l'abandon a été réhabilité. Édouard Philippe, qui a lancé le projet, a inauguré ce nouvel espace (l'esplanade Nelson Mandela) en 2019, en tant que Premier ministre. Le quai accueille désormais l'un des symboles de la ville : la Catène de containers. "Ce qui est fascinant, c'est la façon dont les Havrais se sont approprié cet espace. Je trouve que c'est l'endroit où le port et la ville Perret communiquent le plus."

La boxe comme défouloir

Le troisième lieu choisi par Édouard Philippe est beaucoup plus personnel, c'est le 33 rue Pauline-Kergomard, dans le quartier Mont-Gaillard. Il s'agit du siège social de l'association Émergence. Elle agit pour l'insertion sociale et professionnelle par la pratique sportive. C'est là qu'Édouard Philippe pratique la boxe depuis 2014. "À la mort de mon père, je n'étais pas totalement détendu. J'avais assez envie de taper sur quelque chose. J'avais besoin de me canaliser. La boxe s'est présentée à moi." L'élu continue à pratiquer régulièrement ce sport, une à trois fois par semaine. "J'y vais le matin, avant 7 heures, pour une heure d'entraînement." Il se qualifie comme amateur sérieux. Et c'est une équipe qu'Édouard Philippe met en avant, les bénévoles d'Émergence. "J'ai découvert une équipe, une pratique sportive, un esprit. Ce sont des gens extraordinaires qui comptent beaucoup pour moi. Il y a une énergie et une discipline, dans cette salle, qui fascinent."