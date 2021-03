Bonne table au Havre. Au Bistrot des Halles, les plats canailles sont rois

Bœuf bourguignon, cassoulet, blanquette de veau, tripes, rognons… Les classiques de nos grands-mères s'affichent à la carte du Bistrot des Halles du Havre, ma première expérience de restaurant à emporter. "On appelle ces plats traditionnels les plats canailles", précise Gwen Hermier, chef de cuisine depuis quatorze ans et qui a succédé de l'ancien président du HAC Jean-Pierre Hureau à la tête du restaurant. Ces plats, l'une des marques de fabrique de l'établissement, s'invitent à la maison, en attendant la réouverture.

Des plats copieux

"Je n'y croyais pas trop au départ, raconte le chef qui a lancé cette formule à l'automne. Ça enlève un peu de magie de ne pas pouvoir dresser dans l'assiette. Mais on manque à certains clients et cela permet de maintenir le lien." Pour un dîner en amoureux, j'ai donc, moi aussi, opté pour un menu à emporter. Après avoir dressé la table à la maison pour faire comme au restaurant, c'est un foie gras finement salé et poivré qui nous ouvre l'appétit, accompagné d'un confit d'oignon. En bonne amatrice de viande rouge, j'enchaîne avec un beau morceau de rôti de bœuf, tendre et saignant comme je l'aime, accompagné de pommes de terre. Pour parfaire la gourmandise, le chef a prévu une sauce Neufchâtel, en quantité généreuse… "C'est vrai que nos plats sont copieux, c'est l'esprit bistrot", confirme Gwen Hermier, qui n'hésite pas à mettre un magret entier ou un jarret de plus d'un kilo à sa carte.

Au menu : rôti de bœuf arrosé de Neufchâtel. -

Pour terminer le repas, c'est une tarte fine aux pommes qui nous attend, avec son pot de caramel. Les plus gourmands comme moi n'en laisseront pas une goutte ! De quoi faire le plein de gourmandises en attendant de pouvoir à nouveau s'installer au comptoir du bistrot. À moins que l'on ne préfère la nouvelle terrasse que Gwen Hermier et son équipe d'une douzaine de personnes mijotent pour les beaux jours.

Pratique. Bistrot des Halles, 7 place des Halles Centrales au Havre. Tél. 02 35 22 50 52