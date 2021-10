Près de Flers. Trois blessés dont un bébé de 18 mois dans un accident de la route

Un accident de circulation a eu lieu ce vendredi 19 février à 10 h 39, près de Flers, sur la commune de Cerisy-Belle-Etoile, au lieu-dit Le Hamel, impliquant cinq personnes. Une femme de 54 ans a été transportée, grièvement blessée, à l'hôpital de Flers, tout comme un bébé de 18 mois et une femme de 24 ans, tous deux blessés légèrement. Les deux autres personnes sont sorties indemnes. Il s'agit de deux hommes de 30 et 62 ans. Deux heures après, un autre accident sur la RD48 à hauteur de Boucé impliquait une seule voiture. La conductrice, âgée de 28 ans a été piégée dans son véhicule. Elle a été désincarcérée et transportée, gravement blessée aux urgences d'Argentan.