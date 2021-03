Le Havre. Elles ont lancé leur galerie d'art après le confinement

Elles ont pour point commun leur âge, une trentaine d'années, et d'avoir fait du Havre leur port d'attache il y a environ deux ans. Agnès Szaboova et Constance Piriou (photo) viennent d'ouvrir leurs galeries d'art respectives dans la cité océane.

Sculpture, peintures, estampes…

La première a pignon sur rue dans le quartier Notre-Dame. "Il s'anime de plus en plus", se réjouit Agnès Szaboova, qui expose de l'art contemporain sur 65 m2. Originaire de Budapest en Hongrie, la jeune femme de 31 ans a une solide expérience en tant que commissaire d'expositions itinérantes, en France et en Belgique, dans les restaurants ou hôtels de luxe. La crise sanitaire est venue bouleverser son activité. "L'envie d'ouvrir ma propre galerie est arrivée pendant le premier confinement." Le choix du Havre était une évidence. "Pour son architecture unique, certes, mais surtout pour l'atmosphère, l'accueil et l'ouverture d'esprit indispensable qui y règnent." Jusqu'à la fin du mois de mars, l'exposition inaugurale regroupe huit artistes français et étrangers. "C'est éclectique : peintures, sculptures, dessins, estampes. De la couleur, du noir et blanc…" La jeune galeriste a déjà enregistré des ventes depuis l'ouverture et définit son programme jusqu'à la fin de l'année. "Les artistes ont besoin de soutien, plus que jamais", estime Agnès Szaboova. Elle espère pouvoir organiser des vernissages ou rencontres avec les artistes dès que la situation sanitaire le permettra.

"Les œuvres se répondent, les

artistes se font écho, il y a des jeux de couleurs, d'expressions…"

C'est à deux pas du square Saint-Roch que Constance Piriou a quant à elle choisi d'installer sa galerie, La Villa Havraise. Après une exposition d'art urbain le mois dernier, place à un mois dédié aux femmes artistes, en mars. "Avec des artistes émergentes ou à la carrière plus avancée", précise la galeriste de 32 ans, qui baigne depuis toujours dans le monde de l'art et des ventes aux enchères. Diplômée en langues et commerce international notamment, c'est finalement une licence d'histoire de l'art sur le tard qui lui permet de revenir à ses premières amours, juste avant son emménagement au Havre. Pour Constance Piriou aussi, le confinement du printemps dernier a été décisif. "Je me suis dit : 'qu'est-ce qu'il va se passer demain ?' Et je me suis lancée !" Portée elle aussi par Le Havre : "Je trouve que la ville insuffle une énergie que j'ai du mal à décrire." Côté style, la galeriste ne s'impose aucune barrière. "Le point de départ, c'est un artiste qui me tape dans l'œil. Et ensuite, je construis autour de lui. Les œuvres se répondent, les artistes peuvent se faire écho, il y a des jeux de couleurs, d'expressions… J'adore cette dynamique."

Constance Piriou a ouvert sa galerie le samedi 5 décembre, près du square Saint-Roch. En mars, elle expose des œuvres signées uniquement par des femmes. -