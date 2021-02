Rouen. L'AFI-LNR au service des professionnels depuis plus de 30 ans

Ses Valeurs : conseiller, orienter, former, afin de toujours répondre aux attentes des entreprises du secteur, l'AFI-LNR propose :

En Formation Diplômante :

Six filières de formation allant du CAP au BTS, qui permettent d'acquérir les compétences recherchées par les entreprises du secteur, avec la possibilité d'envisager un cycle complet de formation du niveau V au niveau III. Ce cursus associe des actions de formation en CFA et des activités professionnelles en entreprise en lien avec le diplôme visé.

Une seule et même ambition : répondre à vos besoins et participer à vos projets de développement.

En Formation Continue Qualifiante :

l'AFI-LNR accompagne les entreprises dans leurs projets de formations, par le biais de parcours personnalisés qui permettent d'apprendre ou de perfectionner une capacité ou une compétence.

En Formation Professionnelle Certifiante :

Une certification, enregistrée au RNCP et reconnue dans les secteurs professionnels attachés, valide la maîtrise d'un métier ou d'une activité spécifique à ce métier, apportant l'ensemble des compétences liées au métier visé.

L' AFI-LNR est engagé sur :

- Une démarche éco-responsable, avec l'acquisition du label Imprim'Vert depuis 2006.

- Une démarche Qualité avec :

Une certification Ugra PSO (ISO 12647-2) depuis 2015

Une certification Qualiopi (en cours)

- Une démarche numérique :

Le Label CFA Innovant a pour but de valoriser les actions et outils pédagogiques numériques existants et surtout de

stimuler les initiatives futures en Normandie.