Manche. Covid-19 : un nouveau centre commercial ferme ses portes

Après la fermeture des commerces non alimentaires de trois centres commerciaux dans la Manche depuis le dimanche 31 janvier, à la suite des décisions du gouvernement pour limiter la propagation du virus, le centre E.Leclerc de Querqueville a lui aussi annoncé la fermeture de "l'Espace Culturel, le Manège à Bijoux et l'institut parfumerie Une heure pour soi". Mais "une sélection de produits culturels et techniques est déjà présente dans l'hypermarché", précise le centre commercial.

INFORMATIONS Chers clients, Suite aux nouvelles décisions des pouvoirs publics, nous sommes dans l'obligation de fermer... Publiée par E.Leclerc Querqueville sur Mardi 2 février 2021