Normandie. Covid-19 : la Manche est toujours le département le plus touché

"Le virus continue de se propager dans la région. Le taux d'incidence est désormais de 181,5 pour 100 000 habitants en Normandie", a indiqué Thomas Deroche, directeur général de l'ARS Normandie. Selon les derniers chiffres, 1 371 hospitalisations, dont 107 personnes en réanimations, ont été recensées depuis ce jeudi 28 janvier, contre 1 324 hospitalisations, dont 97 en réanimation, le mardi 26. La Covid-19 contamine encore largement et la Manche est désormais le département le plus touché par l'épidémie, suivie de près par l'Orne et la Seine-Maritime. Face à cette recrudescence de contaminations, les hôpitaux de Rouen, Cherbourg et Saint-Lô ont déclenché leur Plan blanc.

Pour limiter la propagation du coronavirus, une campagne massive de dépistage a été lancée dans toute la région. Des centres ont été déployés à Falaise et Vire (Calvados), à Évreux (Eure), à Avranches, Saint-Lô et Granville (Manche), à Flers (Orne) et au Havre et Dieppe (Seine Maritime). Des professionnels de santé y réalisent des tests PCR et antigéniques.

À la chasse aux variants

Depuis plusieurs semaines, de nouveaux variants ont fait leur apparition, compliquant la situation épidémique. "Ce n'est pas une surprise que de nombreux variants émergent. C'est un schéma classique dans une épidémie. Des virus qui différent un peu du virus principal se développent et se multiplient", explique Renaud Verdon, chef du service maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de Caen. Le spécialiste rassure toutefois : "Les vaccins Pfizer et Moderna, ainsi que différents travaux de recherche, ont montré leur efficacité face aux différents variants." Le professionnel de santé a néanmoins rappelé l'importance des gestes barrières.

Dans la région, une douzaine de cas de personnes positives à des variants de la Covid-19 a été recensée. "Les personnes détectées positives à la Covid-19 devront ensuite faire l'objet d'un second test, appelé criblage PCR, afin de dépister un éventuel variant", explique le directeur de l'ARS Normandie. Les hôpitaux de Caen et Rouen sont désormais équipés d'une plateforme de séquençage afin de détecter ces mutations du virus dans les tests PCR.

93 963 injections de vaccin réalisées en Normandie

La vaccination a débuté dans la région le lundi 18 janvier. Selon des chiffres donnés le jeudi 28 janvier, 93 963 injections ont été réalisées, parmi lesquelles 91 631 premières injections et 2 332 deuxièmes injections. 47 449 personnes âgées de plus de 75 ans, résidant à leur propre domicile ou en EHPAD ont été vaccinées à ce jour en Normandie. "Pour l'heure, tous les rendez-vous pour être vaccinés sont complets jusqu'au 14 février. Nous souhaitions pouvoir honorer toutes les demandes et assurer les deux injections", précise Thomas Deroche. 100 625 doses avaient été envoyées aux cinq établissements pivots de la Normandie au tout début de la campagne de vaccination. "Une seconde campagne de vaccination devrait débuter au mois de mars", conclut le directeur général de l'ARS Normandie.