Caen. Vin chaud à emporter dans le centre-ville : avec modération !

Il y a les habitués et les petits curieux de la rue Ecuyère. Sous la grisaille caennaise, un stand attire notre attention : du vin chaud à emporter ! Face à la fermeture des terrasses et des bars, le bar Balthazar a voulu perpétuer les traditions de Noël au mois de janvier. Seule la vente à emporter lui est permise. "On avait débuté en décembre car il n'y avait pas de marché de Noël, explique Lucas Chambertaud, le responsable du bar. Cela permet de garder une petite activité et un lien avec la clientèle. Ça redonne un peu de baume au cœur." Cette boisson à base de cannelle trouve parfaitement sa place, star des boissons chaudes de l'hiver. Preuve en est, Chantal et sa famille en ont fait un rendez-vous hebdomadaire. "À défaut d'être dans un bar, on se retrouve là une à deux fois la semaine. Il est bien épicé, c'est excellent !"

Du vin chaud en janvier, ça ne fait pas de mal ! À consommer, bien sûr, avec modération ! -

Pour éviter les regroupements illégaux devant son espace de vente, Lucas Chambertaud invite les clients à se balader dans les rues, quitte à revenir… mais pas question de patienter en groupe devant le présentoir.