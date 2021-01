Covid-19. Dépistage à grande échelle dans la Manche

Face à la rapide dégradation du taux d'incidence sur la moitié sud de la Manche, l'ARS et la préfecture, ainsi que les collectivités locales ont décidé d'organiser une opération de dépistage à grande échelle, les jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 janvier. Trois centres de dépistages destinés au grand public seront installés :

• À Saint-Lô les vendredi 29 et samedi 30 janvier : salle Salvador-Allende, 4 rue Saint Thomas, de 9h à 16h30

• À Avranches les jeudi 28 et vendredi 29 janvier : salle Victor-Hugo, place Carnot, de 9h à 16h30

• À Granville les vendredi 29 et samedi 30 janvier : salle du Hérel, boulevard des Amiraux, de 9h à 16h30.

Autre enjeu pour les collectivités : casser la chaîne de transmission chez les plus jeunes, alors que la circulation s'accélère dans les établissements scolaires. Ainsi, des dépistages seront également organisés en cette fin de semaine dans les lycées Littré à Avranches et Leverrier à Saint-Lô (jeudi 28 et vendredi 29 janvier), au collège et au lycée de Mortain (jeudi 28 janvier) ainsi qu'au collège et dans les écoles de Tourlaville (vendredi 29 janvier). Les services de l'État précisent par ailleurs que ces dépistages seront mis à profit pour rechercher "la présence éventuelle de virus variant" dans le département.