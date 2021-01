Covid-19. Va-t-on pouvoir vacciner en pharmacie ?

Alors que l'Agence européenne du médicament doit donner son avis sur le vaccin d'Astra Zénéca contre la Covid-19 le vendredi 29 janvier, Agnès Firmin-le-Bodo, députée Agir de Seine-Maritime, a interrogé Olivier Véran, le ministre de la Santé, sur la possibilité de vacciner en pharmacie. La question a été posée mardi 26 janvier, à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement.

L'élue du Havre, elle-même pharmacienne, a posé deux questions : quels moyens le gouvernement met-il en œuvre pour accompagner les laboratoires français et européens pour augmenter les chaînes de production des vaccins et le circuit de ville (cabinets médicaux, infirmiers et pharmacies) et va-t-il pouvoir vacciner la population avec le vaccin Astra Zénéca ? Sur la première question, Olivier Véran n'a pas apporté de réponse. Pour le reste, le ministre n'est pas plus clair. Il dit attendre l'avis de l'Agence européenne du médicament, même si le vaccin Astra Zénéca est un espoir "puisqu'il se conserve en frigo entre 2 et 8 °C. Son déploiement sera plus facile. Mais je ne peux pas répondre encore sur l'implication de chacun. J'espère que nous pourrons diffuser le vaccin Astra Zénéca dans les officines et les cabinets de ville. J'attends pour cela l'avis des autorités."

Agnès Firmin-le-Bodo regrette cette non-réponse. "Ça s'anticipe, le fait de pouvoir faire vacciner ou pas par le circuit de ville. En tout cas, comme pour les masques et les tests, les pharmacies et les cabinets médicaux sont prêts à vacciner."