Hockey sur glace (Division 1). L'heure de la reprise a enfin sonné pour les Drakkars de Caen

Après des semaines de tergiversations, le championnat de Division 1 remet le couvert, samedi 30 janvier, à huis clos, et dans une toute nouvelle disposition. Les premières rencontres ont été effacées et les formations de D1 ont été regroupées en deux poules géographiques de sept formations, nord et sud. Placé au nord, fort logiquement, le HC Caen en découdra avec Brest, Cholet, Dunkerque, Nantes, Neuilly-sur-Marne et Tours. Les deux premiers de chaque poule s'affronteront normalement ensuite en finale de Division 1, une finale qui n'offrira toutefois que le titre de champion. Il n'y aura en effet ni montée ni descente cette saison. Samedi 30 janvier, Caen ira chez Les Bisons de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).