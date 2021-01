Normandie. À la rentrée universitaire, les DUT deviendront des BUT

C'est l'une des nouveautés dans l'enseignement supérieur pour les futurs étudiants. À partir de la rentrée universitaire de septembre 2021, les Instituts universitaires de technologie (IUT) proposeront des Bachelors universitaires de technologie (BUT). "Le Diplôme universitaire de technologie (DUT) est délivré en deux ans. Nous passons maintenant à un diplôme en trois ans, qui donne un grade de licence, indique Stéphane Lauwick, directeur de l'IUT du Havre. En Normandie, 20 spécialités sont proposées, exactement les mêmes que celles des anciens DUT. Pour les lycéens, il n'y a donc pas de changement dans Parcoursup." Si ce n'est le vocabulaire employé, puisque les "spécialités" deviennent des "mentions" et que les "options" deviennent des "parcours".

Une pédagogie axée sur les compétences

Avec cette nouvelle formule, le volume d'heures global d'enseignement diminue par rapport au parcours DUT/licence professionnelle, pour lequel opte la majorité des étudiants. "Il est vrai qu'il y aura moins d'heures de cours, mais la méthode d'enseignement va être adaptée : davantage de projets, de stages, d'alternance, d'interactions avec le secteur socio-économique, défend le directeur havrais. Les étudiants seront plus opérationnels, plus efficaces… Leur formation humaine sera plus en profondeur." La réforme a pour but de favoriser l'accès au monde du travail des diplômés à Bac+3, notamment issus de bac technologiques. "On constate aujourd'hui qu'il y a des emplois de niveau cadre intermédiaire qui ne sont pas pourvus. C'est le cas par exemple dans la maintenance industrielle ou les métiers de contact avec la clientèle, dans le secteur tertiaire", illustre Stéphane Lauwick. Près de 2 000 jeunes étudient dans les quatre Instituts universitaires de technologie de Normandie : l'IUT d'Evreux, l'IUT du Havre, l'IUT de Rouen et l'IUT Grand Ouest Normandie (Caen, Alençon, Cherbourg).