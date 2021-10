En questions. "Il faut dire que le vaccin a très peu de contre-indications", explique un médecin spécialiste

Le docteur Jean-Philippe Leroy est médecin expert en vaccination au CHU de Rouen et référent vaccin Covid-19 pour l'Agence régionale de santé.

Il y a une défiance à l'encontre de la vaccination. Que faut-il dire aux sceptiques ?

Il faut déjà informer les professionnels de santé correctement. Il faut expliquer que le vaccin a très peu de contre-indications, qu'il a produit dans ses essais très peu d'effets indésirables et qu'aujourd'hui, on est rassurés à l'usage de ce vaccin.

Les médecins généralistes sont-ils les meilleurs relais de communication ?

Oui, on a eu une grande réunion sur toute la Normandie pour informer le maximum de médecins généralistes, sur le vaccin, sur les vaccins, même.

C'était une visioconférence avec plus de 1 000 généralistes, dans laquelle on a fait intervenir les universitaires pour parler du vaccin et des spécialistes de médecine générale pour expliquer comment cela se passera dans les EHPAD et les centres de vaccination.

La stratégie vaccinale concerne pour l'instant les résidents des EHPAD, les soignants de plus de 50 ans, les pompiers, les aides à domicile… Est-ce la bonne méthode ?

C'est une bonne stratégie. Il faut montrer que la vaccination est bien supportée, que les gens n'ont pas peur de se faire vacciner et que ce vaccin est efficace et va améliorer grandement la situation. Plus de 50 % des décès sont chez les gens de plus de 75 ans. Il faut essayer de protéger directement ces personnes et ceux qui les approchent.

Ces publics prioritaires sont les bons. Et les médecins généralistes qui approchent les personnes âgées sont aussi une cible.

