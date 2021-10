[Replay] Miss France 2021. Miss Normandie : "Amandine, une ambassadrice exceptionnelle"

"Excitée et stressée." Pour Jennifer Gallet-Salmi, déléguée régionale Miss Normandie pour Miss France, c'est la dernière ligne droite. Samedi 19 décembre, elle sera au Puy-du-Fou pour suivre, elle l'espère, l'élection d'Amandine Petit en direct sur TF1. "En plus d'être très jolie, c'est une jeune femme brillante, qui s'exprime très bien et qui est impliquée dans tout ce qu'elle entreprend. Elle pourrait être une ambassadrice exceptionnelle pour la France." La victoire aurait une allure de récompense pour celle qui a repris le comité il y a un an tout juste, avec une petite équipe de passionnés dont Sophie Duval, Miss Normandie 2011. La région n'a plus décroché la couronne depuis le sacre de Malika Ménard, en 2009.

