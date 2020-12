Orne. Dentelle au point d'Alençon : un livre d'art pour les 10 ans du label Unesco

À l'occasion des 10 ans du label Unesco de la dentelle au point d'Alençon, l'association du même nom édite un livre d'art. "Cet ouvrage, on l'a voulu comme un hommage aux dentellières, à leur savoir-faire, à leur patience, à leur univers et à leur création", raconte fièrement Marie-Noëlle Charuel, présidente. Le livre de 112 pages, intitulé Dentelle d'Alençon, un jardin orné, présente des photos de dentelles réalisées à Alençon, ainsi que des poèmes sur le thème des fleurs. Un ouvrage élaboré à plusieurs mains, avec l'aide notamment des archives départementales, du photographe David Commenchal et de l'artiste Hélène Mancia.

"Réaliser ce livre m'a permis de découvrir la foison et la richesse des décors des dentelles des siècles passés. C'est une belle ouverture sur l'ensemble des collections du XIXe siècle", raconte Brigitte Lefebvre, ancienne dentellière et vice-présidente de l'association. Le livre coûte trente euros et est disponible à la vente à la librairie le Passage d'Alençon ou directement auprès de l'association.

Brigitte Lefebvre, ancienne dentellière, se réjouit de ce livre d'art.

Tous les membres de l'association La Dentelle au point d'Alençon ont travaillé sans relâche, pendant deux ans, à la réalisation de l'ouvrage.