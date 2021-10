Miss Normandie. Au réveil, en faisant du sport… la playlist d'Amandine Petit

Rock, pop, variété française… Amandine Petit, Miss Normandie, se livre sur ses secrets musicaux avant l'élection de Miss France qui se tient ce samedi 19 décembre. Pour se réveiller le matin, Amandine se met en jambes avec Queen et Don't stop me know : "Je l'écoute toute la journée en ce moment !" En anglais, en français, peu importe, du moment que ça bouge ! Le titre I'm not afraid d'Eminem lui "donne la rage pour se surpasser" quand elle fait du sport. Au volant, Céline Dion accompagne la Miss, avec J'irai où tu iras. Si Amandine préfère les musiques solaires et dynamiques, elle a aussi un petit coup de cœur pour Shallow, de Lady Gaga et Bradley Cooper. "Je l'écouterai en regardant les photos de mon expérience à Miss France."