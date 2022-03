Près de Rouen. Ils entrent de force chez une personne âgée et lui dérobent de l'argent

Les policiers de la Seine-Maritime rappellent la vigilance qu'il faut avoir actuellement face à une équipe de deux hommes usant d'une fausse qualité pour s'introduire au domicile de personnes âgées. Les faits se multiplient depuis début décembre dans l'agglomération rouennaise.

Ils prennent la fuite

Lundi 7 décembre, vers 11 h 30, ces deux hommes se sont présentés devant le domicile d'une femme âgée à Sotteville-lès-Rouen, en se disant "mandatés par le syndic de copropriété pour réparer une fuite d'eau", rapporte une source policière. Ils indiquent aussi avoir déposé un calendrier dans la boîte aux lettres de la personne âgée.

"Celle-ci leur répond qu'il n'y a pas de fuite d'eau et qu'elle n'a pas eu de calendrier", poursuit notre source, ce à quoi les malfaiteurs lui répondent de "fermer sa gueule". L'un d'entre eux écarte alors la femme âgée et pénètre dans son appartement. "Il fouille quelques tiroirs et dérobe un porte-monnaie posé sur une table", précise notre source policière. Les deux hommes ont pris la fuite.

La police nationale rappelle de ne pas laisser entrer de personnes dans son domicile sans qu'il n'y ait eu de rendez-vous. En cas de doute, il est conseillé d'appeler le 17.