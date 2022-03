Seine-Maritime. Par excès de jalousie, il frappe sa compagne à plusieurs reprises

Le prévenu rencontre la victime dans le commerce où il travaille, à Saint-Ouen-de-Thouberville. Une relation s'engage. Quelques mois plus tard, en janvier 2019, la femme dépose plainte pour violences. L'envoi d'un SMS à un ami l'a mis hors de lui. Elle le quitte, n'osant l'avoir fait avant. Lorsqu'ils se retrouvent sur un parking de magasin, l'homme, alcoolisé, est incontrôlable, il la frappe au visage et lui casse le nez. Puis il la pousse dans sa voiture et prend la route pour la ramener chez lui. Il lui interdit de rencontrer du monde. Des voisins confirment l'attitude fréquemment agressive du prévenu qui a déjà, par le passé, maltraité sa compagne, qui s'était tue jusqu'alors. Devant le tribunal judiciaire de Rouen jeudi 3 décembre, pour la partie civile, "les faits sont avérés" et le procureur de la République note "une violence injustifiée". La défense considère qu'il n'y a "aucune intention de nuire". Le prévenu est condamné à quatre mois de prison avec sursis.