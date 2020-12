Hérouville-Saint-Clair. Pour Noël et si vous offriez du cinéma au pied du sapin ?

Un cadeau local et original. Et si cette année, vous mettiez du cinéma sous le sapin ? Le cinéma d'art et essai Le Café des images à Hérouville-Saint-Clair propose cette initiative pour les fêtes de fin d'année. Une manière de soutenir le cinéma dans cette période difficile. Au choix, il est possible de prendre 5, 10 ou 20 places, pour une somme allant de 29 à 92 €.

Les cartes cadeaux sont disponibles en ligne, ou directement en caisse au Café des images.