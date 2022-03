Pays de Caux. Copains de Paulo : maison de retraite pour chats

Une association de protection des chats un peu particulière existe au cœur du pays de Caux. Elle s'appelle Les Copains de Paulo. Basée à Manneville-la-Goupil, elle a vu le jour en juin 2018.

Une poignée de bénévoles récupère et s'occupe de vieux chats abandonnés, handicapés ou malades (en fin de vie). La chatterie de Manneville-la-Goupil abrite en permanence une vingtaine de chats. Il s'agit d'animaux abandonnés, retrouvés sur la voie publique, ou de chats récupérés après le décès de leur propriétaire.

Si certains peuvent être mis à l'adoption, la plupart nécessite trop de soins. Une prise en charge qui a un coût, notamment de vétérinaire (2 500 à 3 000 euros par mois). L'association a besoin de dons. Il est possible de faire un don libre, de parrainer un chat avec une cotisation libre tous les mois. Ils sont déjà une quarantaine de parrains. L'association a également mis en place les paniers retraite. Il s'agit de confier un chat à une personne âgée de plus de 65 ans. Le chat reste la propriété des Copains de Paulo qui prend en charge les frais vétérinaires. Le retraité s'occupe de l'alimentation et de la litière de l'animal.

Depuis 2018, Les Copains de Paulo ont pris en charge plus de 200 chats.