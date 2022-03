Votre horoscope signe par signe du samedi 5 décembre

BELIER

Vous vous sentez plus optimiste, généreux, ouvert à votre partenaire. C''est le moment d'exprimer votre point de vue sur un sujet délicat...

TAUREAU

Vous avez besoin de repos, rien d'alarmant, mais fuyez l'agitation et vous retrouverez votre aplomb.

GEMEAUX

Freinez la nostalgie, même si le passé est merveilleux, vous verrez que l'avenir l'est plus encore et qu'il a beaucoup à vous offrir.

CANCER

Votre forme est capricieuse, et peu adaptée à vos activités, les hauts et les bas que vous éprouvez sont des signes de fatigue

LION

Votre assurance et votre flegme attirent à vous des sympathies spontanées et des confidences.

VIERGE

Vous regrettez un peu un achat compulsif, mais il vous apporte un certain plaisir des yeux qui vous fait du bien.

BALANCE

Il y a des réjouissances au programme aujourd'hui. C'est le moment de profiter pleinement de la vie !

SCORPION

C'est l'état de grâce, vous voilà tout à coup sentimental et aux petits soins pour votre partenaire.

SAGITTAIRE

Votre moitié vous tyrannise un peu ? Vous remettez les choses au clair une bonne fois pour toutes

CAPRICORNE

C'est le parfait Nirvana dans les bras de votre partenaire ! Il vous comprend comme par magie, devine vos souhaits les plus secrets, les plus puissants...

VERSEAU

Vos capacités d'analyse font de vous un partenaire recherché, étudiez les offres qui vous sont faites.

POISSONS

Aujourd'hui, vous pourrez avoir des réactions décalées, mais vous toucherez les cœurs et les sensibilités.