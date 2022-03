Orne. "Le Monde à l'envers" : les youtubeurs alençonnais en prime sur TMC

Les deux youtubeurs alençonnais Jenny et Valentin, le duo à l'origine du Monde à l'envers, ont quitté leur chaîne YouTube le temps d'une soirée et ont présenté Le prime à l'envers, ce mercredi 25 novembre sur TMC. Découverts grâce à leurs parodies d'émissions de télé-réalité, leur chaîne YouTube compte désormais près de 3,5 millions d'abonnés et pas moins de 644 millions de vues. Les deux humoristes s'étaient rencontrés sur les bancs du lycée, dans la ville d'Alençon.