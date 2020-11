Carentan-les-Marais. Armé d'un fusil, il se retranche chez lui et menace les gendarmes

Mercredi 25 novembre, vers 8 h 15, à Montmartin-en-Graignes, un homme de 55 ans tente de mettre fin à ses jours sous les yeux de son épouse. Le suspect, après s'être légèrement blessé, s'est retranché seul chez lui. Les gendarmes de Carentan, le Peloton de surveillance et d'intervention de Saint-Lô et la brigade de recherche de Saint-Lô se rendent sur place. Le maire et les sapeurs-pompiers sont également présents. Les forces de l'ordre mettent en sécurité la famille du suspect et les riverains puis tentent d'entrer en contact avec l'homme retranché. A travers une fenêtre du domicile, ce dernier menace à plusieurs reprises les gendarmes avec un fusil de chasse. Après plus de trois heures de négociations, l'homme a pu être interpellé.

Il a été conduit par les pompiers au centre hospitalier de Saint-Lô. Trois fusils de chasse et de nombreuses boîtes de cartouches ont été saisis.