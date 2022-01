Tennis de table (Pro A). Caen, impérial face à Rouen, sort vainqueur du derby

C'est un véritable exploit qu'ont réalisé les pongistes caennais lors de leur ouverture de saison à domicile. Dans un Palais des Sports heureux de revoir du tennis de table, Wang Yang et ses coéquipiers Stéphane Ouaiche et Antoine Hachard ont tout simplement passé un sévère 3-0 à Rouen, équipe favorite pour le titre de champion de France. "La tâche était ardue, c'était une montagne en face de nous, confie le coach caennais Xavier Renouvin. Le premier match a été très important. On a passé une très bonne soirée, le public nous a bien soutenus, ce n'est que de la joie !" Il va sans dire qu'avec un tel triomphe, ce Caen TTC risque fort d'être craint dans les semaines à venir. Prochain rendez-vous le mercredi 11 novembre face à Istres.

Le match

La première rencontre a opposé la recrue des hôtes Wang Yang, à Can Akkuzu, un des joueurs les plus réguliers du championnat. Dès le début, le néo-Caennais a réussi à mettre son jeu en place et à rapidement mener deux sets à rien (11-7, 11-3). Mais par la suite le Rouennais a réagi en remportant le troisième set (10-12). Il a a nouveau mené dans le quatrième, mais le Caennais a réagi à 8-10, et a fait la différence dans le money-time (12-10). Le Slovaque - il a été naturalisé - a réussi ses débuts avec le Caen TTC.

Après cette entame parfaite, c'est Stéphane Ouaiche qui a eu la lourde tâche de se confronter à l'Autrichien Robert Gardos, actuel n°28 mondial. Pourtant, c'est le Français qui a vite mis la main sur le match (11-7, 11-9). Dans le troisième set, Ouaiche a su conclure ce duel et s'offrir une performance de prestige (11-4).

Un retour en fanfare au Palais des Sports pour le Caen TTC

Après la pause, Antoine Hachard a rejoint la table pour y affronter Alexandre Robinot (n°14). Pendant un set et demi, le Caennais a été dominateur (11-8). Mais le Seinomarin a commencé à réagir après son temps-mort, poussant son hôte à plus de fautes (8-11, 7-11). A son tour, le Caennais a rebondi, empochant le 4e set (11-6), avant d'avoir l'avantage dans le dernier set. Il a mené 10-8, avant d'être mené 11-10. Mais sur un dernier effort ce dernier a scellé le sort de la rencontre, en gagnant 13-11.

Les réactions

Xavier Renouvin espérait la victoire de ses joueurs mais ne pensait pas gagner par 3-0 Impossible de lire le son.

Réaction de Stéphane Ouaiche après la victoire caennaise contre Rouen et sa performance contre le n°28 mondial Impossible de lire le son.

La fiche technique

Caen - Rouen : 3-0. 1 000 spectateurs.

W.Yang (n°2) bat C.Akkuzu (n°12) 3-1 (11-7, 11-3, 10-12, 12-10)

S.Ouaiche (n°32) bat R.Gardos (n°2) 3-0 (11-7, 11-9, 11-4)

A.Hachard (n°23) bat A.Robinot (n°14) 3-2 (11-8, 8-11, 7-11, 11-6, 13-11)

Prochain rendez-vous

Les Caennais devraient recevoir Istres (Bouches-du-Rhône) le mercredi 11 novembre en match avancé de la 4e journée de Pro A. Les Istréens sont 7e.