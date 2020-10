Le Havre. Pas de Ouest Park mais des concerts pour s'agiter tout le mois d'octobre

Pas de Ouest Park au Havre, cette année. À un mois du traditionnel festival de l'automne au Tétris, l'association organisatrice a dû renoncer, face aux contraintes sanitaires. "Ça a été un gros coup de massue", se remémore Étienne Legendre, co-programmateur de Papa's Production, qui invoque notamment la jauge maximale de 1 000 personnes, trop peu rentable dans la configuration habituelle. "Il aurait fallu débourser 50 000 € rien que pour installer des gradins sous le chapiteau", poursuit le co-programmateur. "Mais nous n'avions pas trop envie de simplement reporter toute la programmation à 2021, alors on a étudié les possibilités qui s'offraient à nous, y compris dans d'autres lieux."

Un public masqué… et assis !

Ainsi est né Octobre à l'Ouest, une série de concerts et spectacles pour enfants, qui s'étalent du mercredi 7 octobre au samedi 31 octobre. "L'idée est de retrouver l'état d'esprit du Ouest Park, mais de proposer autre chose." Cela passe par des rendez-vous pour le jeune public tous les mercredis et des concerts tout public… en configuration assise. Un défi rendu possible par la volonté de certaines têtes d'affiche de jouer le jeu. "Certaines ne voulaient pas en entendre parler. D'autres, comme la chanteuse Suzanne, nous ont tout de suite dit qu'ils seraient partants", se réjouit Étienne Legendre. Autre grand nom : Kompromat, duo électro composé du DJ Vitalic et de la chanteuse de Sexy Sushi Rebeka Warrior. "C'est plus étonnant, mais c'est un exercice qui les intéresse."

RDV au Carré des Docks

Ces deux groupes se produiront samedi 17 octobre, lors d'une soirée spéciale au Carré des Docks, ce qui permettra d'accueillir 1 000 spectateurs, une jauge impossible à tenir au Tétris, d'autant plus avec les mesures sanitaires. "L'économie du secteur est en berne. S'il n'y a pas d'artistes sur scène, il n'y a pas de techniciens, il n'y a pas d'organisateurs… Il y a sans doute chez les artistes une part de solidarité et la volonté de ne pas se laisser abattre", estime Étienne Legendre.

De nombreux autres groupes se succéderont d'ici la fin du mois : Frankie Goes to Pointe à Pitre, Tiers, Oceng Oryema, Manhattan sur Mer, Ruby Shoes, Ko Shin Moon, MNNQNS, Olifan, Servo, Structures, Johnnie Carwash…

Pratique. Octobre à l'Ouest, du mercredi 7 au samedi 31 octobre au Havre. Concerts au Tétris et au Carré des Docks. Billetterie sur letetris.fr et ouestpark.com. Informations au 02 35 19 00 38.