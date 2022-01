Bonne table à Rouen. Un déjeuner sous le signe du terroir normand

C'est rapidement devenu un rendez-vous prisé des quais de la rive gauche de Rouen, où les restaurants ne sont pas légion. C'est ici, au milieu des bureaux et des agences intérim, que Bertrand Delabre a ouvert les Papilles en Seine, à l'été 2018. "Un choix de vie", pour ce papa trop souvent parti de la maison. Après 20 ans à sillonner la région et parfois même les pays voisins, il a rangé l'habit de traiteur pour le tablier de cuisinier et un emploi du temps plus à sa main.

Dans sa jolie salle, pourvue de grandes baies vitrées qui donnent sur la cathédrale, il propose une cuisine "entièrement faite maison". Dès l'aube, il se met déjà aux fourneaux pour tout faire tout seul pour le service du midi, des entrées au dessert. "D'ailleurs, je n'étais pas très branché pâtisserie au départ, mais je m'y suis mis", confie le restaurateur.

Produits frais et cuisine maison

À l'ardoise uniquement, Bertrand Delabre propose chaque semaine un nouveau menu, composé de quelques entrées, plats et desserts pensés selon ses envies et ses fournisseurs. "Je n'utilise que des produits frais et un maximum de produits locaux", justifie-t-il, en plus de son attachement au terroir local.

Ce fil rouge va ainsi guider mon repas. En entrée, c'est le camembert rôti qui est mis à l'honneur. Simple, mais diablement efficace. Ensuite, si les frites et la sauce au maroilles rappellent surtout le Nord, mon morceau de faux-filet de bœuf est bien de race normande. La viande fond toute seule dans la bouche et les frites fraîches sont bien croustillantes : un régal ! Enfin, alors que le chef reste modeste, le dessert est bien le clou du spectacle. La tarte tatin arrive bien tiède, la pâte est croquante et les pommes sont caramélisées à souhait, presque confites. Sans oublier la fameuse touche de crème fraîche ! Pour 19,90 euros, avec une boisson et un service agréable, l'adresse est à recommander.

Pratique. Les Papilles en Seine, 16-17 quai Cavelier de la Salle. Tél. 02 76 61 13 02