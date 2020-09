Orne. Anne-Marie-Denis, première femme à la tête de l'agriculture normande

Anne-Marie Denis vient d'être élue présidente de la FRSEA (Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles). Elle est la première femme à devenir présidente d'une fédération régionale.

Anne-Marie Denis est mère de trois enfants, présidente de la FDSEA de l'Orne depuis 2013, agricultrice en EARL (Exploitation agricole à responsabilité limitée) avec son mari à Saint-André-de-Messei, sur une exploitation typique du Bocage en production laitière, avec production de céréales et de viande bovine, jeunes bovins et label. Elle pratique l'accueil de touristes à la ferme et s'est engagée dans une unité collective de méthanisation.

Le bureau est également constitué de : vice-présidents Xavier Hay (14) et Patrice Faucon (76). Secrétaire général Fabrice Moulard (27). Trésorier : Sébastien Amand (50). Membres : Nicolas Romain (27), Pascal Férey (50), Sylvain Delye (61), Daniel Couckuyt (76). Sylviane Lefez, présidente de la commission des agricultrices, et Alexis Graindorge, président des JA de Normandie, sont membres de droit.