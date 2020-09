Bonne table à Rouen. Le végétal se découvre sous toutes ses formes

Les amateurs de cuisine vegan et tous ceux qui ont envie de la découvrir ont une nouvelle adresse à Rouen. La Bouche du trois pièces, installée dans le bar du même nom près de l'hôtel de ville, a ouvert ses portes deux semaines seulement avant le confinement. Puis elle les a rouvertes début juin, avec donc des plats entièrement végétaliens, c'est-à-dire ne contenant ni viande ni produits d'origine animale.

Une ambiance chaleureuse

À la tête de l'établissement, ce sont trois associés : Jane-Eileen Joubert, Clément David et Thierry Jacou. "Nous voulions lancer un restaurant vegan car à Rouen, nous avions du mal à trouver un lieu qui propose de la cuisine végétalienne, raconte Jane-Eileen Joubert. Mais il nous a fallu un peu de temps pour trouver le lieu où nous installer." Les trois cogérants prennent finalement leurs quartiers dans le bar qu'ils investissent à l'heure du déjeuner, en profitant de l'ambiance cosy et chaleureuse des lieux.

La Bouche du trois pièces convient ainsi à tout le monde, vegan ou non. "Nous revisitons des plats typiques de brasserie et des saveurs plus exotiques en proposant deux choix par semaine", ajoute-t-elle. Ce sont les trois cogérants qui réfléchissent ensemble aux recettes à proposer avec des incontournables, comme le gâteau écureuil "que l'on nous demande très souvent", sourit Jane-Eileen Joubert. La jeune femme regorge d'ailleurs d'idées pour des desserts 100 % végétaliens : riz au lait, gâteau aux carottes ou encore tarte aux figues. Si la cuisine est savoureuse et permet de découvrir de nouvelles saveurs, les prix sont particulièrement attractifs : seulement 11 € pour l'entrée et le plat ou le plat et le dessert. "Nous avons des habitués, mais aussi des curieux et des travailleurs qui viennent déjeuner", souligne Jane-Eileen Joubert.

Pratique. 49 bis place du Général de Gaulle à Rouen. Ouvert de midi à 14 h 30 en semaine. Réservation conseillée via la page Facebook.