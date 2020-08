Rouen. Pris sur le fait et arrêté pour un énième vol de portable

L'homme est tout sauf un inconnu, pour les services de police de Rouen. C'est pour cette raison qu'un équipage de la brigade anticriminalité a pris le temps de surveiller ses agissements, dans l'après-midi du samedi 22 août, à l'arrêt de Teor Théâtre des arts. Rapidement, son comportement devient suspect : l'homme se colle aux usagers qui attendent le bus et regarde leurs sacs avec insistance.

Plusieurs vols au même endroit en quelques mois

Lorsqu'il quitte les lieux précipitamment, après s'être collé à un sexagénaire, l'équipe décide de le contrôler et trouve un téléphone portable sur lui. L'appareil se met alors à sonner. Un policier décroche et tombe sur l'homme de l'arrêt de bus, qui vient de se rendre compte de la disparition de son téléphone. L'individu est alors interpellé et placé en garde à vue.

Le travail d'enquête permet de faire le rapprochement avec huit autres affaires, commises au même endroit et selon le même mode opératoire, depuis novembre 2019. Au commissariat, son dossier compte déjà plusieurs cas identiques de vols à la tire.

Déféré le mardi 25 août, ce sans domicile fixe de 41 ans a reçu une Convocation par officier de police judiciaire (COPJ) pour le 21 février 2021. D'origine géorgienne et en situation irrégulière, il a été placé au Centre de rétention administrative de Oissel.