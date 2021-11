Formule 1. Esteban Ocon et Pierre Gasly veulent briller en Belgique 

Après des résultats mi-figue mi-raisin en Espagne (9e et 13e), les pilotes normands Pierre Gasly et Esteban Ocon tenteront de faire mieux lors de la 7e étape du championnat de Formule 1, dimanche 30 août au Grand Prix de Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps, à partir de 15 h 10. "Je suis content d'avoir marqué deux points en Espagne. On était tous dans un train, c'était compliqué de faire mieux", déclarait Pierre Gasly après Barcelone, à l'opposé d'Esteban Ocon (notre photo), déçu : "Oui, déçu, on a des choses à revoir en stratégie. Je pense qu'on aura une voiture plus compétitive à Spa, un circuit à haute vitesse." Circuit qui, en plus des évolutions réglementaires ajoutées par la FIA, recèle toujours des surprises.