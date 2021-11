Ifs. Après huit jours à Beyrouth, les pompiers normands racontent

Ils sont les derniers secouristes étrangers à avoir quitté le "point zéro", sur le port de Beyrouth, épicentre de la double explosion qui a dévasté la capitale du Liban au début du mois. Joël Lecarpentier et Jérôme Ripeaux, membres de Pompiers missions humanitaires, sont rentrés à Caen dimanche 16 août, après huit jours de mission. "C'est une situation de guerre, avec des bâtiments effondrés, enchevêtrés, des véhicules soufflés… C'est apocalyptique. Imaginez un silo de la hauteur du CHU de Caen, 54 mètres, en partie éventré", décrit Jérôme Ripeaux, pompier à Ifs. Sur place, il a participé au déblaiement et à la recherche de corps, notamment ceux des dix pompiers locaux morts sur le coup. "La recherche de victimes est déjà difficile, elle l'est encore plus quand ce sont des collègues", poursuit le soldat du feu, qui se souviendra des échanges très forts avec les pompiers libanais. "A chaque découverte, ils rendaient un hommage très poignant à leur collègue disparu. On les sentait à la fois très peinés et d'une volonté extraordinaire de vouloir se relever, continuer à avancer."