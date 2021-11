Basket (Nationale 1). Le Caen Basket Calvados plonge dans sa préparation 

D'ici le 2 octobre prochain qui le verra aller défier Besançon pour la première journée de la saison de Nationale 1, le Caen Basket Calvados de Fabrice Courcier aura disposé de sept semaines de préparation. Ils étaient en tout quatorze à se retrouver lundi 17 août au Palais des Sports pour lancer la pré-saison : les dix joueurs professionnels de l'effectif bien sûr, auxquels sont venus se greffer quatre éléments du groupe Nationale 3 (Colin Gaudin-Thomas, Matéo Landry, Alexandre Nardini et Jules Ingueza). Autour de Fabrice Courcier et de son adjoint Eric Béchaud, les Cébécistes ont d'abord procédé à des tests physiques et médicaux. Le premier match de préparation aura lieu le 5 septembre contre Vitré, à Granville (Manche).