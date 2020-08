Cherbourg. Malgré le Covid-19, la Cité de la Mer continue d'attirer des touristes

La Cité de la Mer a rouvert ses portes le 20 juin après une fermeture de plus de trois mois à cause du Covid-19. Une saison particulière puisque pour la première fois, une trentaine de salariés met chaque jour la main à la pâte en travaillant directement sur le site : à la billetterie, à la boutique... à la place des 20 saisonniers normalement engagés l'été. Et malgré la crainte d'une baisse d'activité, l'immense nef de la Cité de la Mer a accueilli au mois de juillet plus de 35 700 visiteurs (contre 40 000 l'été dernier). Avec évidemment la visite phare, celle du Redoutable, premier sous-marin nucléaire lanceurs d'engins (SNLE), lancé en 1967 à Cherbourg. Normalement, la Cité de la Mer accueille 20 % de touristes étrangers l'été. Avec les conséquences du Covid-19, la part de touristes a baissé de moitié. "Cet été, on voit surtout des Français et une majorité de Normands qui redécouvrent leur magnifique région et toutes les installations de la Cité de la Mer qui sont faites aussi pour eux", explique la directrice d'exploitation de la Cité de la Mer Sophie Poret.