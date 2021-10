Orne-Sarthe. La "route Leclerc" suit le tracé emprunté par le général en 1944

Entre Sarthe et Orne, la Route Leclerc s'arrête chaque année dans les communes libérées par la 2e Division Blindée du Général Leclerc.

C'est lundi 10 août que le périple a débuté, à Juillé (nord-Sarthe). Dans cette commune, c'est Place du Maréchal Leclerc que s'est tenue la cérémonie devant le monument dédié à Leclerc. Une cérémonie menée par Christophe Bayard, président de l'association Vive la Résistance, vice-président de la Fondation de la France Libre, en présence d'élus, de portes-drapeaux, d'un détachement du 501e régiment de chars de combat qui faisait partie de la 2e DB. Une adjointe au maire de Juillé a rendu hommage aux soldats de la 2e DB et aux autres forces militaires et civiles, déclarant : "Souvenons-nous de ces hommes, artisans de notre liberté " et citant Paul Valéry : "La mémoire, c'est l'avenir du passé." Mardi 11 août, d'autres cérémonies seront organisées dans le nord-Sarthe, avant celles à Alençon mercredi 12. Cette route Leclerc se poursuivra jusqu'au 19 août, elle s'achèvera à Exmes, entre Argentan et Gacé.