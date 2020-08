Votre horoscope signe par signe du mardi 11 août

Bélier

La chance est avec vous si vous avez une profession relationnelle. C'est le moment de soigner vos liens.

Taureau

Vous manquez de dynamisme pour vous lancer dans des travaux de longue haleine, achevez ce que vous pouvez.

Gémeaux

Cette journée est propice à l'éclosion de vos potentiels créatifs, à l'expression concrète de vos capacités.

Cancer

Vous êtes trop vulnérable aujourd'hui, relativisez vos appréhensions selon la réalité objective.

Lion

N'acceptez pas de vous laisser dépasser par les demandes en tous genres qui pleuvent à outrance aujourd'hui.

Vierge

On ne pourra pas vous arrêter. N'en faites pas trop, par rapport à vos idées fixes, soignez les détails.

Balance

Vous êtes comme en roue libre... Et pour cause, vous pourrez prendre des initiatives plus larges que de coutume.

Scorpion

Le soutien de vos proches est d'une grande utilité, et aujourd'hui encore, n'hésitez pas à prendre conseil. Vous devrez faire confiance à ceux qui vous aiment

Sagittaire

Vous sentez le besoin de ralentir le rythme, écoutez vos instincts profonds et reposez-vous, sans culpabilité inutile.

Capricorne

Vous voyez plus clairement un point difficile concernant vos relations , Il y a du bon à prendre des distances.

Verseau

Votre soif de vivre vous donne des ailes... Ne gâchez pas tout par votre coup de fourchette.

Poissons

Vous allez avoir l'occasion de découvrir des failles dans votre façon d’agir, Votre quotidien s'en trouvera amélioré si vous acceptez de vous en débarrasser.