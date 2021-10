Courseulles-sur-Mer. Attractivité : la Ville teste la piétonnisation pendant le mois d'août

Comme Bayeux, la ville de Courseulles-sur-Mer profite de cet été particulier pour expérimenter la piétonnisation de la principale rue commerçante, afin de favoriser le commerce.

A partir du samedi 8 août, une partie de la rue de la Mer - entre la rue Massieu Clerval et la rue du Bassin - sera classée en zone piétonne les samedis de 20 heures à minuit et les dimanches de 15 heures à 20 heures (sauf le dimanche 9 août de 16 h 30 à 20 heures). "La piétonnisation permettra aux terrasses et commerces qui le souhaitent de s'étendre sur les trottoirs et places de parking", indique la mairie dirigée par Anne-Marie Philippeaux.

La municipalité avait déjà testé la piétonnisation au mois de juillet et diffusé par la suite un questionnaire pour connaître l'avis des habitants, des commerçants et des usagers. Les retours positifs l'ont encouragée à poursuivre.

Cette mesure sera en vigueur jusqu'au dimanche 30 août. La ville promet que la musique sera arrêtée à 23 heures, les soirs de concerts, comme samedi prochain.