Seine-Maritime. Les ponts de Normandie et de Tancarville deviendront-ils gratuits ?

Les ponts de Normandie et de Tancarville, assurant le lien entre la Seine-Maritime, le Calvados et l'Eure, pourraient-ils être gratuits ? C'est en tout cas la demande de Jean-Paul Lecoq, député communiste de Seine-Maritime. Des pistes de réflexion ont été lancées. Le 21 juin 2018, Jean-Paul Lecoq s'était entretenu avec Marc Papinutti, le directeur de cabinet d'Élisabeth Borne, ministre des Transports. L'entretien avait permis de dégager deux axes pour envisager la gratuité des ponts : soit l'État reprenait en gestion directe les ponts pour compenser le coût du péage, soit le coût pouvait être répercuté sur l'ensemble de l'itinéraire autoroutier et la somme versée à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre qui assure l'entretien des ponts. Jean-Paul Lecoq a écrit le mardi 21 juillet à Jean-Baptiste Djebbari, le nouveau ministre des Transports, pour solliciter une rencontre. L'élu souhaite faire le point sur le dossier et savoir où en sont les réflexions. Pour le député, il s'agit d'un sujet fondamental pour les habitants du bassin de vie et d'emploi du Havre.