Votre horoscope signe par signe du samedi 8 août

Bélier

Un de vos amis vous avait parlé d'un objet qu'il affectionne particulièrement. Lui en faire la surprise serait une très belle et généreuse surprise.

Taureau

Vos proches vous manifesteront sans réserve leur affection et leur admiration. Il est vrai que vous serez l'âme du foyer, et heureux de l'être.

Gémeaux

Vous serez surmené certes, mais vous refuserez de céder à la fatigue, préférant vous dépenser sans compter

Cancer

C'est en vous montrant altruiste que vous obtiendrez les meilleures chances de contrecarrer les mauvais plans dont vous êtes la cible.

Lion

Votre gouaille permettra à toute votre famille de passer un excellent moment ponctué de grands éclats de rire.

Vierge

En couple, les discussions seront orageuses, et ni l'un ni l'autre ne voudra perdre le privilège d'avoir le dernier mot. Soyez plus intelligent en parlant moins et en écoutant plus.

Balance

Particulièrement dynamique, vous n'hésiterez pas à vous imposer, à relever des défis et à encaisser des situations difficiles.

Scorpion

La mélancolie s'empare de vous et vous vous souviendrez avec nostalgie des meilleurs moments de vos histoires amicales. Pensez aux nouvelles amitiés à venir !

Sagittaire

Les efforts que vous faites pour vous mettre en avant pourront faire rire vos proches. Vous savez que ça n'a rien de méchant, vous en sourirez aussi.

Capricorne

Des tensions surgissent dans une relation. Vous en avez conscience et souhaitez y remédier sans savoir comment vous y prendre. Réfléchissez avant de lui parler.

Verseau

Les échanges en famille seront très agréables. Pour certains d'entre vous, une bonne nouvelle vous remplira de joie..

Poissons

Du côté de l'entourage, tout se passe bien, si vous n'aviez pas autant de choses à gérer, ça se passerait encore mieux. Faites des pauses.