Orne. Le cycliste Guillaume Martin au Ventoux Challenge

A cause du Covid-19, il n'avait pas renfilé en compétition son maillot aux couleurs de Cofidis depuis la dernière étape de Paris-Nice le vendredi 6 mars. L'Ornais Guillaume Martin disputera jeudi 6 août le "Mont-Ventoux dénivelé Challenge", course UCI 1.1 disputée au départ de Vaison-la-Romaine avec une première ascension du Ventoux en milieu de course et l'arrivée après 182 km au sommet, à nouveau, du Ventoux, soit deux terribles ascensions.