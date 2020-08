Orne. Michael Jung au Grand Complet du Haras du Pin

C'est une excellente nouvelle pour les organisateurs du Grand Complet du Haras du Pin (Orne) : Michael Jung est inscrit au Grand Complet qui sera disputé sur le site ornais à la mi-août. L'Allemand n'y était pas revenu depuis 2013. Il était alors venu participer pour "repérer" le site, un an avant les Jeux Équestres Mondiaux… qu'il avait gagnés (médaille d'or par équipe et d'argent en individuel).

Son palmarès a de quoi faire rêver tout cavalier : Michael Jung a été sacré double champion du monde (par équipe et en individuel) en 2010 lors des Jeux Équestres Mondiaux de Lexington (Kentucky), double champion d'Europe par équipe et en individuel en 2011 à Luhmuehlen (Allemagne), double champion olympique aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 (par équipe et en individuel). Il a aussi été médaille d'or (par équipe et en individuel) au Championnat d'Europe de Malmö en 2016, médaillé d'or en individuel et d'argent par équipe aux Jeux Olympiques de Rio. Il a entre autres également remporté les CCI4* de Luhmühlen, Badminton, Lexington et Burghley, et en France, il a terminé 2e et 3e du CCI4* de Pau...

Le compétiteur sera donc au Haras national du Pin à la mi-août. Il montera Fischerchipmunk FRH et surtout Fischertakinou dans le CCIO4*-S.