Cela fait un peu plus d'un an que le tram de Caen transporte les Caennais aux quatre coins de la ville. Des travaux de maintenance des rails sont prévus du mardi 4 au mardi 18 août. La plupart des travaux seront effectués entre 1 heure et 4 heures du matin. Aucun impact sur la circulation n'est prévu lors de l'opération de maintenance. Seule la station Saint-Pierre, dans le centre-ville de Caen sera fermée 10 au 12 août.