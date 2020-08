Bayeux. Sportifs de 14 à 17 ans, à vos marques pour le Raid du Bessin !

Le coronavirus n'aura pas eu raison du Raid du Bessin. La douzième édition aura bien lieu, du mercredi 19 au vendredi 21 août. Et il est encore temps de s'inscrire ! Pour rappel, ces défis sportifs sont ouverts aux jeunes de 14 à 17 ans, prêts à tout donner en duo (mixte ou non) lors de différentes épreuves : course à pied, vélo, natation...

Dépôt des dossiers jusqu'au lundi 10 août au 3 DIX HUIT (à télécharger sur bayeux.fr ou à retirer au 3 DIX HUIT).