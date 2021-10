Calvados. Les policiers saisissent quatre kilos de cannabis et des armes

C'est l'aboutissement d'une enquête lancée le mois dernier, autour d'un appartement situé à Mondeville, près de Caen. Lundi 27 juillet, les policiers de la sûreté départementale du Calvados ont découvert sur place tout le matériel nécessaire à un trafic de cannabis : herbe et résine en grande quantité, en partie conditionné pour la revente, instruments de découpe et de pesage, argent liquide. Deux personnes ont été placées en garde à vue. Lors de la perquisition au domicile de l'une d'elles, près de Condé-en-Normandie, les enquêteurs ont découvert des emballages ayant contenu des stupéfiants, deux armes de poing chargées et des espèces. Deux autres personnes ont été arrêtées sur place. Au total, la police a saisi dans cette affaire 2,5 kg d'herbe et 1,5 kg de résine de cannabis.

Deux suspects jugés

en comparution immédiate

Parmi les quatre gardés à vue, deux suspects, âgé de 24 ans, seront jugées vendredi 31 juillet en comparution immédiate. L'un demeure en région parisienne, l'autre dans le Calvados. Tous deux étaient déjà connus des services de police et de justice.