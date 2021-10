[Actualisé] Seine-Maritime. Disparition d'un jeune autiste de 18 ans : le garçon a été retrouvé sain et sauf

Il était porté disparu. Alexis, un jeune autiste de 18 ans, n'avait plus donné de nouvelles depuis ce jeudi 9 juillet vers 17 heures. Il avait quitté le domicile familial situé à Gruchet-le-Valasse, près de Bolbec en Seine-Maritime. Alexis portait un short, un t-shirt et un sac à dos noir au moment de sa disparition. Ses proches nous avaient confié qu'il pouvait marcher pendant longtemps. Finalement, le jeune homme a été retrouvé sain et sauf à Bolleville. Ce sont des jeunes, qui, après l'avoir aperçu, ont contacté la maman d'Alexis.