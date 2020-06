Le Havre Seine Métropole. Spectacles et animations cet été pour les communes rurales

Malgré la crise sanitaire, Le Havre Seine Métropole propose en cet été 2020 de quoi divertir le grand public. Des animations culturelles et des spectacles sont proposés du 4 juillet au 28 août à travers les communes rurales du territoire. Baptisée "La Métropole en Scène", la programmation se veut conviviale et familiale (clown, musique, conte, randonnée, expérience…). Elle est composée 12 représentations et 11 animations. Tous les rendez-vous sont gratuits, mais la réservation obligatoire.

Métropole en Scène - Le Havre Seine Métropole