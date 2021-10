Lillebonne. Un clip original mis en ligne par Oceng Oryema

Pendant le confinement, Oceng Oryema s'est montré actif sur les réseaux sociaux. Cet auteur-compositeur-interprète de Lillebonne évoluant dans un univers pop a publié deux vidéos ces dernières semaines, dans lesquelles lui et ses musiciens, chacun depuis son domicile, jouent comme s'ils étaient en concert. Le fils de la star d'origine ougandaise Geoffrey Oryema a également publié un clip dans lequel on voit ses fans s'amuser sur un de ses titres. Oceng Oryema a voulu poursuivre la dynamique engagée en sortant, début juillet, une nouvelle réalisation, un clip original en mode déconfinement. "Je suis allé chez une vingtaine de personnes, des jeunes et des moins jeunes, entre Lillebonne et Le Havre, durant la semaine du 15 juin. Chez des personnes que je connais bien ou pas du tout. En raison du contexte sanitaire, je n'ai pas pris de risques. Je restais à leur porte et eux s'ambiançaient sur mon nouveau morceau 'Danser'. C'était spontané. Cette chanson donne la pêche, le sourire. C'est parfait pour l'été. Compilées, ces vidéos constituent le clip dont je vous parle", raconte Oceng Oryema, qui a voulu sortir de sa zone de confort à travers cette expérience. "J'aime bien essayer des choses, des concepts."

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook d'Oceng Oryema.