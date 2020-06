Alençon. Djihadisme : le procès en appel de la sœur aînée des frères Clain

Anne-Diana Clain à nouveau devant la justice. Le procès en appel se tient ces lundi 29 et mardi 30 juin, pour la sœur aînée des deux frères alençonnais djihadistes morts en Syrie : Jean-Michel et Fabien Clain, les voix françaises de Daech à l'occasion des attentats du 13 novembre 2015, notamment au Bataclan. Anne-Diana Clain était partie pour rejoindre ses deux frères au djihad, avec son mari et ses quatre enfants. En 2016, ils avaient été arrêtés à la frontière turco-syrienne et expulsés vers la France. Jugée en première instance en novembre 2019, Anne-Diana Clain avait plaidé la naïveté, mais elle avait écopé de neuf ans de prison. Son mari a été condamné à passer dix ans derrière les barreaux. Leurs enfants ont été placés.